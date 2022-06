Giugno 20, 2022

(Adnkronos) – Dopo un confronto interno, la riunione via Zoom è stata sostituita da uno scambio in corso su Whtasapp, sul gruppo ad hoc del Consiglio nazionale, dove il leader del M5S Giuseppe Conte ha postato poco fa la nota conclusiva della riunione di ieri per condividerla con i 14 membri dell’organo grillino. Subito dopo il confronto, la nota verrà diramata agli organi di stampa.