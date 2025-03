M5S: Conte ai cancelli fra i lavoratori di Jabil, ‘governo convochi tavolo’

22 Marzo 2025

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Giuseppe Conte ha incontrato a Marcianise i lavoratori di Jabil ai cancelli dello stabilimento invitando il Governo a muovere un passo sulla vertenza. “Il Ministero convochi subito il tavolo. Dobbiamo dare risposte ai lavoratori. Bisogna battersi per garantire i posti di lavoro. Da premier io lo facevo giorno e notte, mi è capitato spesso di chiamare amministratori delegati di multinazionali per far sentire la presenza dello Stato italiano, l’interesse diretto del Governo italiano. Alcune volte sono riuscito a risolvere in questo modo una vertenza complicata. Altre volte no. Ma è importante spendersi in prima persona. Il Governo deve impegnarsi”.