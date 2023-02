M5S: Conte, ‘alleanza con Calenda alle politiche? Zero percentuale’

Febbraio 22, 2023

Roma, 22 feb. – (Adnkronos) – “Ma avete notato che Calenda e Renzi non vanno d’accordo nemmeno tra loro? Non ci interessano le accozzaglie in capaci di rispettare gli impegni presi con i cittadini. Altra cosa sono i singoli temi: se ora Calenda apre al nostro salario minimo a 9 euro gli dico di votarlo insieme”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un’intervista oggi su Avvenire, che alla domanda su quale percentuale darebbe a un’alleanza che vada da Calenda a Conte alle elezioni politiche, risponde: “zero. Dopo la nomina dei coordinatori provinciali ora stiamo imprimendo una svolta sui gruppi territoriali nelle città. Con una presenza capillare sui territori e un po’ di tempo arriveranno i risultati”.