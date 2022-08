Agosto 4, 2022

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Virginia Raggi “è nel M5S. Virginia non è una persona che mette in discussione il principio dei due mandati e sono assolutamente convinta che posso considerarla come quelle persone che continueranno a lavorare per il M5S anche a fine mandato”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di L’Aria che tira, su La7.