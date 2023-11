M5S: Conte ‘chiama’ i giovani, ’18 e 19 novembre a confronto su vostre idee’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Giuseppe Conte ‘chiama’ i giovani, a Roma per un “evento imperdibile, dedicato a voi, al vostro dinamismo e alle vostre idee”, li esorta sui social il leader del M5S. “Sabato 18 novembre, al Talent garden di Roma”, appuntamento con ‘Idea’, l’evento organizzato dal Movimento sull’intelligenza artificiale, “il giorno dopo”, dunque il 19 novembre, sarà dedicato ai “ragazzi e ragazze iscritti al Movimento”, “per guardarci negli occhi e ragionare insieme su come ridisegnare il futuro del paese”, a confronto su idee “che avranno un’importante influenza anche sulle politiche del Movimento, anche in vista dell’appuntamento elettorale delle europee”.