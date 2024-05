M5s: Conte, ‘con il Pd dialogo in atto per il futuro, ma siamo intransigenti sui principi’

31 Maggio 2024

Roma, 31 mag (Adnkronos) – Con il Pd, “per il futuro, confermo che il dialogo è sempre in atto. Dobbiamo costruire l’alternativa di governo, siamo consapevoli che è difficile da soli raggiungere il 50,1% per governare da soli. Ma saremo molto intransigenti sui principi non negoziabili”. Lo ha detto Giuseppe Conte a Coffee break, su La7.