M5S: Conte, ‘domani primo mattone alternativa di governo’**

4 Aprile 2025

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Le forze di maggioranza si sono divise in tre all’ultimo voto al Parlamento europeo. Noi domani porremo il primo grande mattone per un progetto alternativo di governo. Lo faremo dicendo no a 800 miliardi buttati in armi, sì’ invece al taglio delle bollette e delle code negli ospedali”. Lo dice Giuseppe Conte al Tg1.