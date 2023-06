Giugno 11, 2023

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Siamo rimasti rivoluzionari sennò non sarei stato cacciato da palazzo Chigi”. Così Giuseppe Conte al Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa. E aprendo il colloquio il leader M5S aveva esordito: “Ho accettato di venire qui da lei perché non potevo permettere fosse consegnata ai posteri una visione edulcorata del paese”.