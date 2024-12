M5S: Conte, ‘non vedo rischio scissione, Grillo faccia una fondazione’

7 Dicembre 2024

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Non vedo” il rischio scissione nel Movimento 5 stelle “perché vedo una comunità che oggi si è alzata in piedi, alza la testa anche di fronte al garante e ha lavorato per definire nuovi obiettivi strategici. Dopo il processo costituente siamo una comunità completamente rinnovata, che piaccia o non piaccia”. Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di ‘Agenda’ su Sky Tg 24.

“Se Beppe Grillo vuole provare a fare una nuova iniziativa politica, e nessuno glielo può impedire, faccia una fondazione, è sbagliato fare un’associazione di diritto privato, perché quella è una forza politica dove contano gli iscritti”.