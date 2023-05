M5S: Conte, ‘per dialogo con Pd serve convergenza su obiettivi condivisi’**

Maggio 7, 2023

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Se non ci sono condizioni per convergere sul piano strutturale in un alleanza è bene che le forze progressiste” vadano avanti sulle loro battaglie, “noi conduciamo battaglie di frontiera come quella della riduzione del tempo di lavoro a parità di salario. Su queste battaglie noi continueremo per la nostra strada. Se ci sarà una convergenza con il Pd lavoreremo per il dialogo ma serve una convergenza su obbiettivi davvero condivisi”. Così Giuseppe Conte a In Mezz’ora in Più su Rai3.