Luglio 6, 2022

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Dobbiamo risolvere con assoluta urgenza l’incaglio che c’è, il blocco nella cessione dei crediti per quanto riguarda il superbonus. Ci sono migliaia di imprese sull’orlo del fallimento, ci sono famiglie che non possono completare i lavori e noi tutto questo non possiamo permetterlo”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario Draghi.