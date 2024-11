M5S: Conte, ‘su mandati troveremo soluzione ragionevole, non siamo diventati carrieristi’

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “La comunità degli iscritti ha scelto di mettere in discussione la rigidità della regola tradizionale. Ci confronteremo e troveremo soluzioni innovative e ragionevoli per salvare esperienze e competenze. Non è che siamo diventati carrieristi, non abbiamo nulla a che fare con altri partiti dove si fa carriere con sette o otto mandati”. Così Giuseppe Conte a Cinque Minuti su Rai 1 sul superamento della regola dei due mandati.