M5S: Conte, ”uno vale uno’ grande errore del passato’**

7 Maggio 2025

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Quando c’è un incarico pubblico uno non vale affatto uno. Occorrono etica, capacità e competenza. Se c’è un amministratore pubblico, non può essere chiunque. È stato un grande errore del passato. Ancora oggi anche un semplice cittadino può dare un contributo, ma deve fare un percorso”. Lo dice Giuseppe Conte a L’Aria che Tira su La7. Con Conte non c’è più l’uno vale uno? “Assolutamente no”.