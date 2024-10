M5S, cresce pressing su Raggi: “Spieghi se sta sabotando Conte”

6 Ottobre 2024

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Virginia Raggi spieghi a questo punto se sta conducendo una guerra sotterranea per contrastare Conte e sabotare la costituente e soprattutto dica se è stata lei a favorire l’incontro tra Beppe Grillo e l’avvocato Pieremilio Sammarco”. Nel Movimento 5 Stelle, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti beninformate, starebbe crescendo l’insofferenza nei confronti dell’ex sindaca di Roma Raggi, componente del Comitato di garanzia pentastellato, considerata da molti la principale esponente, con Grillo, dell’opposizione a Giuseppe Conte e alla linea politica dell’ex premier, che non esclude eventuali alleanze nel campo progressista.

A far deflagrare il sospetto sulle recenti mosse della consigliera capitolina quanto riportato oggi dall’Adnkronos a proposito del primo incontro tra Grillo e Sammarco, una notizia che alimenterebbe la tesi di una “strategia” che “nasce da lontano” e che anziché manifestarsi nelle forme di “posizioni limpide e trasparenti di dissenso politico – dicono le fonti – agirebbe “sottotraccia in sintonia con le posizioni di Grillo” ma senza avere “il coraggio di esporsi” come il garante e chiarire il proprio pensiero agli occhi degli iscritti.

In molti ora, negli ambienti pentastellati, provano a mettere in fila i fatti: il 15 giugno l’incontro all’Hotel Forum tra Raggi e Grillo; il 17 giugno l’intervista al Corriere della Sera nella quale l’ex prima cittadina di Roma invoca un “ritorno alle origini”; il 10 settembre l’ospitata in tv da Maria Latella, per lanciare un messaggio a Conte (“se lo statuto dà dei poteri a Beppe Grillo e lui li esercita fa bene”). Segue poi la pubblicazione della corrispondenza tra Conte e Grillo sui giornali (Corriere della Sera e Il Foglio, siamo metà settembre) e il post social del 17 settembre, dove Raggi – per smentire le voci sul fatto che fosse stata lei a divulgare le mail – dichiara di non voler prendere “la guida di nessun partito” né di voler “partecipare a congiure di palazzo”. Parole che non avrebbero scacciato i dubbi di Campo Marzio, dove ancora ci si chiede come sia partita la fuga notizie sullo scambio delle pec, dopo che anche dall’entourage di Grillo era giunta la conferma di non aver diffuso nulla. In aggiunta filtrano i timori per un presunto tentativo della Raggi di spingere il Comitato di garanzia a schierarsi con Grillo per boicottare lo svolgimento dell’Assemblea costituente. Sempre le medesime fonti, poi, si starebbero chiedendo chi abbia diffuso tra alcuni consiglieri comunali la notizia che Grillo avrebbe aperto a un superamento della regola dei due mandati solo per gli eletti nei Comuni.

Infine, la questione del coinvolgimento dell’avvocato Pieremilio Sammarco, per il quale Raggi ha lavorato in passato. L’incontro tra Grillo e il legale sarebbe stato propiziato proprio dall’ex sindaca, facendo rimbalzare una domanda: “Raggi ha partecipato all’incontro tra i due per preparare la causa contro Conte?”. Offensiva legale che, scrive l’Adnkronos in un retroscena odierno, si sarebbe arenata sia per questioni economiche (la parcella chiesta da Sammarco a Grillo) che per ragioni di opportunità. Nel parere chiesto dal comico genovese, il professor Sammarco avrebbe infatti spiegato che pur essendoci buone possibilità per ‘sfilare’ il simbolo M5S all’associazione presieduta da Conte, le speranze del garante di impugnare il voto degli iscritti su simbolo e doppio mandato sarebbero ridotte al lumicino.