M5S: domani Conte a ‘Roma Partecipa’ a Città Altra Economia

9 Maggio 2025

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Sabato 10 maggio, presso la Città dell’Altra Economia a Testaccio, si terrà ‘Roma Partecipa’, un evento promosso dal Movimento 5 Stelle capitolino, per aprire un ampio confronto pubblico sul futuro della città. Dalle ore 10:00 alle 18:30 cittadini, attivisti, rappresentanti delle istituzioni, del giornalismo e della società civile si incontreranno per discutere insieme di tanti temi, ambiente, partecipazione, spazi pubblici, rigenerazione, pace e territori”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle in Campidoglio.

“Nel corso della giornata si alterneranno incontri, dibattiti, racconti dai territori e tavoli tematici dedicati alle principali sfide che attendono Roma. Saranno presenti il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e la Vicepresidente vicaria Paola Taverna, insieme ai consiglieri capitolini Linda Meleo, Paolo Ferrara, Daniele Diaco e Virginia Raggi; parteciperanno inoltre parlamentari, eurodeputati e consiglieri regionali M5S, oltre ai giovani del network nazionale”.