M5s: Donno, ‘iniziamo nuovo percorso con determinazione’

25 Novembre 2024

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo consegnato ai nostri iscritti il futuro del Movimento 5 Stelle. I risultati ci hanno premiato sui temi, le battaglie storiche, la necessità di evolversi, di maturare. Abbiamo sempre lavorato per accorciare le disuguaglianze, per mettere in campo una politica progressista. Siamo sempre stati progressisti, lo dicono le nostre battaglie come il Reddito di cittadinanza, per la sanità pubblica, la scuola pubblica, per la tutela dell’ambiente. Su questi presupposti rilanciamo la nostra azione. Non rinneghiamo il passato, ma bisogna essere coraggiosi nell’accogliere le sfide future”. Così ad Agorà su Rai3 il deputato M5S Leonardo Donno.