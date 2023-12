M5S: Ferrara, ‘ringrazio per incarico coordinatrice rapporti internazionali’

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Ringrazio tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle che hanno confermato con il loro voto la proposta del presidente Giuseppe Conte di nominarmi come coordinatrice del Comitato per i rapporti europei e internazionali. Accetto questa sfida con grande umiltà e spirito di servizio mettendomi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle di cui faccio parte da 13 anni. Assieme agli altri membri del Comitato -Tiziana Beghin, Ettore Licheri , Bruno Marton e Filippo Scerra- che ringrazio fin da subito per la futura preziosa collaborazione, lavoreremo per rafforzare i presidi di pace che oggi mancano in Europa e dentro la comunità internazionale”. Lo afferma Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e neo coordinatrice del Comitato per i rapporti europei e internazionali.

“In un mondo infiammato dalle due guerre in Ucraina e Medio Oriente, la nostra bussola -aggiunge- sarà lo Statuto dell’Onu, caposaldo per la sicurezza collettiva e il diritto internazionale. Come Movimento 5 Stelle consideriamo la pace non come un’utopia, ma come un complesso di azioni quotidiane che hanno l’ambizione di cambiare in meglio la nostra società”.