M5S: fonti Bruxelles su Giarrusso, ‘lecito cambiare idea non prendere in giro, si dimetta’**

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Apprendiamo con grande stupore dagli organi di stampa che Dino Giarrusso abbia lasciato il Movimento 5 Stelle e che si appresti a fondare un ennesimo partito. Lo invitiamo a essere coerente con le idee che ha sempre, e in più occasioni, manifestato: si dimetta da europarlamentare visto che è stato eletto con il simbolo del Movimento 5 Stelle e si ripresenti alle prossime elezioni con il partito che meglio lo rappresenta. Esprimiamo grande apprezzamento per le parole del Presidente Giuseppe Conte sulla vicenda e, infine, per citare Giarrusso stesso: ‘cambiare idea è lecito, prendere in giro i cittadini no’”. Così fonti M5S del Parlamento Europeo.