M5S: Gasparri, ‘padrone è Grillo, Conte ridotto a colf’

27 Luglio 2024

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Grillo tira le orecchie a Conte. Il padrone di questo movimento in disfacimento è lui. Del resto si fa pagare 300mila euro l’anno per non si capisce bene quali prestazioni con i soldi pubblici del movimento grillino. Conte di fatto viene licenziato e viene ridotto al ruolo di colf. Spolveri i mobili e taccia”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.