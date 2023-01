M5S: Gasparri, ‘per Conte una vita a ‘cinque stelle’’

Gennaio 2, 2023

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Con le sue lussuose vacanze a Cortina Giuseppe Conte ci ha fatto capire che lui sceglie sempre Cinque Stelle. Sia se deve andare in un albergo extra lusso, sia se deve fare ipocrite recite pauperiste speculando, con cinismo, sulla povertà altrui. Del resto che i grillini dicano una cosa e ne facciano un’altra lo sappiamo da tempo. Dicevano di rinunciare alle prebende e poi si sono tenuti emolumenti e liquidazioni. Erano cittadini in prestito alle Istituzioni, ma poi Taverna e C. inseguono incarichi retribuiti con soldi pubblici dei gruppi parlamentari. Insomma una vita a cinque stelle. Nel senso alberghiero del termine…”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.