M5S: gip Milano archivia indagine su Grillo e Onorato per traffico di influenze (2)

9 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Lo scorso giugno la procura di Milano (pm Maurizio Romanelli e Cristiana Roveda) aveva avanzato richiesta di archiviazione – oggi accolta dal giudice – sostenendo, in sostanza, che Grillo avrebbe messo in atto un intervento “perentorio” su tre ministri, mai indagati, per la sua mediazione a favore della società Moby di Vincenzo Onorato, ma come questa iniziativa non integri nessun reato. Secondo le recenti interpretazioni della giurisprudenza “perché il traffico di influenze sia penalmente rilevante deve essere funzionale al compimento del reato oppure deve essere portatore di qualifica pubblicistica anche il mediatore”, cosa che in questo non si verifica.

Le richieste di Onorato sarebbero state ‘inoltrate’, tra il 2018 e il 2019, da Grillo a Danilo Toninelli, all’epoca ministro delle Infrastrutture, all’allora ministro dello Sviluppo economico e del lavoro Luigi Di Maio e all’ex ministro del Mise Stefano Patuanelli per andare in soccorso del gruppo Moby. A questi inviti i tre esponenti del M5S avrebbero risposto “con sollecitudine”, ma le loro azioni, lecite, non hanno configurato “nessun reato”.