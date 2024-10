M5S: gip Milano archivia indagine su Grillo e Onorato per traffico di influenze

9 Ottobre 2024

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – Il gip di Milano Mattia Fiorentini ha archiviato, come chiesto lo scorso giugno dalla procura, l’inchiesta su Beppe Grillo, fondatore del Movimento Cinque Stelle, indagato per traffico di influenze illecite per una serie di contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 dalla compagnia marittima Moby dell’armatore Vincenzo Onorato, anche lui indagato e archiviato. L’iniziale ipotesi accusatoria era che la società di Grillo avesse percepito soldi “quale corrispettivo di un ‘accordo di partnership’ avente a oggetto la diffusione su canali virtuali di ‘contenuti redazionali’ per il marchio Moby”. Ora le accuse sono cadute.