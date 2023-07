Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il garante del M5S Beppe Grillo è atteso a Roma nel pomeriggio per due giorni di incontri. Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle avrebbe espresso ai suoi l’intenzione di essere più presente nella Capitale per il Movimento e per avere contatti più frequenti anche con i parlamentari, come da loro richiesto nel corso dell’ultima visita.