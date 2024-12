M5s: Grillo, ‘io scompaio in funzione dei 2 mandati, 20 domande per coprirne 3’

3 Dicembre 2024

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “I due mandati, io scompaio proprio in funzione dei due mandati. Questa votazione aveva 20 domande per coprire le tre, che sono quella di mandare via me, di fare due mandati, tre o quattro, e poi la situazione del presidente. Quindi, per coprire quelle tre domande ne sono state fatte venti, tipo cosa è la giustizia, cosa ne pensi della sanità. E poi hanno votato meno della metà degli iscritti, quindi io vi pongo un dubbio”. Lo dice Beppe Grillo nel suo videomessaggio.

“Io ho già perso, lo so, ma sono ottimista perché questo movimento aveva un’identità straordinaria – aggiunge -. L’identità dei due mandati, eravamo d’accordo con il Mago di Oz per fare una legge dello Stato, e in più io aggiungevo che bisognava fare il primo mandato nei comuni, perché è nei comuni che passa la strategia economica del futuro, perché la globalizzazione sarà decentrata sui comuni. I comuni finalmente conteranno e faranno la politica di serie A che è l’unica politica che conta”.