M5s: Grillo, ‘Movimento morto ma compostabile, ci attende qualcosa di meraviglioso’

3 Dicembre 2024

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – Giuseppe Conte “ha trasformato il partito in niente, non c’è più niente” e “vederlo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Bene, coraggio, fatevi un altro simbolo, andate avanti”. Beppe Grillo, in un video pubblicato sui social, lascia intendere che c’è un’altra strada che ha in mente e che ha deciso di percorrere.

“Il Movimento è morto ma è compostabile – afferma infatti -, l’humus che c’è dentro non è morto. Io ho un’idea che vi svelerò dopo, non è finita qui. Se volete andate a votare o andate a funghi- aggiunge in vista del voto del 5 dicembre- questo Movimento avrà un altro decorso, meraviglioso, che ci siate voi o no”, avverte i militanti.