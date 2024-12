M5s: Grillo parla da carro funebre, ‘in 3 anni smarriti tutti valori, mago Oz non mi rispondeva’

3 Dicembre 2024

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Be’, sono ottimista per le votazioni del 5 di dicembre. Devo parlarvi come attuale e confermato dallo Statuto garante, quindi come custode dei valori, i grandi valori del Movimento 5 stelle. Valori che sono scomparsi in questi tre anni. Non so quale narrazione vi è stata fatta, io come garante non intervenivo in nulla, tutti i miei progetti che arrivavano al Mago di Oz non arrivavano perché lui non si faceva mai trovare, e i progetti sono stati tantissimi”. Così Beppe Grillo apre il suo videomessaggio ‘delicato’ seduto dentro un carro funebre.

“Vorrei mettervi a conoscenza di questo, cosa gli ho ribadito l’ultima volta che ci siamo visti a Roma – aggiunge -. Gli ho detto ‘fammi dare una mano, prendi i progetti che ti ho mandato, sono una cinquantina di cose meravigliose, fatti dare una mano’. Mi ha detto: ‘Sì, ci vediamo una volta al mese’, poi non si è fatto più trovare. La sua dinamica era quella di non farsi mai trovare da me. Quindi i miei progetti, da quelli istituzionali fatti con dei professionisti, dalla sfiducia costruttiva con lo sbarramento al 5%, la legge anti zombie cioè il cambio di casacca, c’è stata poi la legge sui condomini per le assemblee per non farle all’unanimità ma a maggioranza in modo da delimitare il turismo degli affitti a due o tre giorni. Gli ho dato qualsiasi cosa, gli ho mandato il due ventiventi che era portare il consumo di elettricità a 2kwatt anziché 6, 20 tonnellate di materia prima invece di 40, diminuire le ore di lavoro a 20 anziché 40, e aumentare l’efficienza. Tutti questi progetti, le stelle polari, la legge che abbiamo fatto con due ingegneri sulla tutela dei gatti dei cittadini, e così una sequenza di cose che non hanno mai avuto risposta”.

“Io da tutore dei valori sacri, questi valori sono stati traditi in questi tre anni”, dice ancora Grillo.