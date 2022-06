Giugno 28, 2022

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Restate al governo? “Certo”. Così Beppe Grillo, entrando alla Camera per incontrare i parlamentari M5S. Come già dichiarato all’uscita dell’hotel Forum, il garante del Movimento ripete che con il leader Giuseppe Conte “andiamo perfettamente d’accordo”, poi si infila in uno dei portoni di Montecitorio, spiegando che con i deputati oggi affronterà anche, come già fatto ieri, il tema del governo.