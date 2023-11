M5S: Grillo, ‘rivoluzioni un po’ di sinistra portano a governi di destra’**

Novembre 19, 2023

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – ‘Grillo show’ al Talent Garden di Roma, dove è riunito il quartier generale del M5S per inaugurare in network pentastellato dei giovani. Dopo aver preso parte all’evento di ieri sull’Intelligenza artificiale -con tanto di abbraccio con Giuseppe Conte- il fondatore del Movimento è tornato oggi a sorpresa per intrattenersi con i giovani grillini riuniti nel quartiere Ostiense. E’ dunque intervenuto sul palco, con un lungo monologo che ha guadagnato applausi e risate dei ragazzi riuniti al Talent Garden.

“Tutte le rivoluzioni un po’ di sinistra portano a governi di destra. Tutte. Secondo voi, Gandhi ha migliorato l’India? Se oggi Gandhi vedesse l’India divisa, inorridirebbe. Se Martin Luther King si trovasse di fronte Trump, con quel ciuffo le corsa, direbbe ancora ‘il mio sogno’? Il mio sogno un ca..o. Se Mao vedesse la Cina oggi, ma ti rendi conto? Io non mi sento di equipararmi a quello, per equipararmi a quello dovrei morire di una morte violenta”. Risa in sala. “Eh sì – risponde Grillo – se non hai una morte violenta non passi mica alla storia….”.

Ironico sul Pil: “vi faccio questo esempio, il Paradiso e l’Inferno. Quant’è il Pil nel Paradiso? In Paradiso entri e non c’è un ca..o. Non ci sono bollette, non c’è energia, non ti sposi, non c’è niente: quant’è il Pil? Zero. Andiamo all’inferno, bolletta della luce agli estremi, spostamenti, i diavoli che girano di qua e di là ma il Pil a mille… Dove vorresti vivere tu? All’inferno…”, dice ancora strabuzzando gli occhi.