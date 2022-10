Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, Beppe Grillo torna in scena con un nuovo tour. Al via da febbraio, il fondatore e garante del M5S -oggi a Roma per conoscere i neo eletti pentastellati – tornerà a calcare la scena nei teatri, con un nuovo spettacolo in cui, stando a fonti vicino al comico genovese, tornerà a parlare di sé ma anche dei temi a lui più cari. Bocche cucite sul titolo del nuovo show, che tuttavia dovrebbe essere reso noto molto presto.