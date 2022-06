Giugno 22, 2022

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – In totale sono 40 (su 62) i parlamentari al primo mandato che hanno lasciato il M5S per iscriversi al nuovo gruppo di Luigi Di Maio, Insieme per il Futuro. Dei parlamentari al primo mandato, 30 siedono alla Camera e 10 al Senato. Solo 20, invece, sono i parlamentari al secondo mandato. Lo confermano fonti ‘dimaiane’.