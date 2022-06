M5s: Gubitosa, ‘Di Maio ormai gioca partita sua, non fa più gli interessi del Movimento’

Giugno 17, 2022

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Le parole del ministro Di Maio sono gravi. Il mio non è un attacco personale, ma un punto di vista politico. Di Maio non tiene conto del fatto che oggi il Movimento sia cambiato rispetto a quando lui era capo politico” e “quindi quando Di Maio contesta le decisioni prese nel consiglio nazionale, e addirittura ci assimila a Salvini, sta offendendo tutta la comunità del M5s”. Lo dice il vicepresidente del M5s Michele Gubitosa a ‘Fanpage.it’.

“Il M5s ha un ministro in una carica determinante che da un po’ di tempo, e adesso ne abbiamo conferma, si è posto in rotta di collisione con le posizioni degli Organi politici e con la sensibilità dell’intera comunità del Movimento. Ormai sembra giocare una partita tutta sua, dove l’interesse del Movimento appare ormai lontano, e sembra quasi che ci sia la diabolica volontà di approfittare del risultato elettorale non soddisfacente per danneggiare il nuovo corso del Movimento, di cui evidentemente non si sente più parte”, dice tra l’altro Gubitosa.