M5S: Gubitosa, ‘governo nemico imprese, da Confindustria silenzio complice’

5 Aprile 2025

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Quando al governo c’eravamo noi, quando il premier era Conte e portammo in Italia oltre 200 miliardi per salvare le imprese e il Paese, Confindustria disse che Conte era peggio del Covid. Oggi il PIL non cresce, la nostra industria ha davvero risultati simili a quelli dei tempi del Covid, l’Italia si impoverisce e nell’ultimo anno 285mila imprese sono state costrette a chiudere i battenti”. Lo dichiara Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, dal palco della manifestazione contro il riarmo in via dei Fori Imperiali a Roma.

“Ma Meloni pensa solo a ingrassare le lobby delle armi e dai suoi amici di Confindustria non una parola, soltanto un silenzio complice. E poi c’è l’ultima vergogna: i dazi americani. Dazi che colpiscono le nostre imprese, i nostri prodotti, il nostro lavoro. Si perderanno migliaia di posti di lavoro. E Meloni cosa ha fatto? Ha minimizzato. Se n’è lavata le mani. Ha aspettato l’annuncio e poi ha detto che si metterà al lavoro. Meloni, è troppo tardi. Cos’hai fatto finora? Gli altri grandi Paesi europei hanno già approntato programmi, la Spagna ha stanziato 14 miliardi di euro. E noi? Ieri il Cdm ha discusso di sicurezza. Ma dove sono i mille euro con un click?”.

“La verità è che questo governo è nemico di chi produce ed è amico di chi specula. È un governo nemico degli imprenditori onesti che lottano ogni giorno, di chi apre la saracinesca ogni mattina alle 6, degli artigiani, dei commercianti, delle partite IVA. È un governo amico degli speculatori finanziari e dei truffatori, delle banche e delle lobby delle armi. I media continuano a dire che le imprese sono con Meloni, ma la verità è che le imprese sono qui, in piazza con noi. Imprenditori e lavoratori fianco a fianco. Perché chi lavora davvero, chi crea davvero, chi rischia ogni giorno ha capito da che parte stare”.