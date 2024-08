M5S: Gubitosa, ‘nessun malcontento, smentisco mia uscita da Movimento’

12 Agosto 2024

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “A leggere la rassegna di oggi, sembra imminente una mia uscita dal M5S, che smentisco categoricamente. Nessun malcontento, nessun mal di pancia. È che evidentemente in assenza di argomenti ‘di sostanza’ si cerca la ricostruzione fantasiosa pur di fare notizia. Proprio nel momento in cui il M5S ha avviato un processo di rinnovamento, c’è qualcuno che vuole infangare questo processo e che quindi mette in giro voci di questo tipo”. Così il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa.