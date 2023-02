M5S: ‘Io sono il peggiore’, stasera Grillo torna in scena a Orvieto

Febbraio 15, 2023

Roma, 15 feb. – (Adnkronos) – Dopo un lungo periodo di silenzio, Beppe Grillo torna stasera in scena, al Teatro Mancinelli di Orvieto, con l’attesa prima dello spettacolo ‘Io sono il peggiore’. E non è affatto esclusa la presenza nel pubblico del presidente del M5S Giuseppe Conte. In platea ci sarà sicuramente l’ex presidente della Camera, ‘fedelissimo’ di Grillo, Roberto Fico. D’altra parte, come ha più volte ribadito lo stesso fondatore del M5S lanciando lo spettacolo sui suoi canali social, questo promette di essere “lo spettacolo delle rivelazioni”, imperdibile, quindi.

“Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo. Il grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante, caustico e odiato di tutti i tempi, come non lo avete mai visto”, si legge nella presentazione dello spettacolo. E in molti si sono chiesti se non sarà l’occasione, preparata dal fondatore del M5S, di fondare anche un nuovo culto, quello della Chiesa dell’Altrove in cui si pratica ‘l’altrovismo’. Gli indizi sono stati sparsi qua e là nei post di Grillo sui social e sul suo blog.

Il primo criptico messaggio è del 21 dicembre: “Oggi alle 12 del giorno del solstizio d’inverno, l’Elevato ha costituito la Chiesa dell’Altrove. L’atto costitutivo della Chiesa dell’Altrove è stato consegnato agli Altrovatar e sarà divulgato il primo giorno delle rivelazioni”. Poi, il 31 dicembre Grillo scrive: “Il sole ha ripreso ad alzarsi sulla linea dell’orizzonte e molti hanno propositi per l’anno nuovo, che sono di fare o di non fare: fare diete, non rimandare, fare sport, non desistere… #Altrove ci si propone di essere o non essere: essere generosi, non essere poveri, essere gentili, non essere saccenti, essere limpidi, non essere falsi”. Non resta che aspettare che Grillo calchi stasera il palco di Orvieto per sciogliere il dilemma. Lo spettacolo è organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, la produzione, come da tradizione, è di Marangoni Spettacolo. Sono 16 le tappe, con chiusura del tour il 2 aprile a Lugano.