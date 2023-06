M5s: l’incontro in piazza Schlein-Conte, ‘avete fatto bene’, ‘un segnale al governo’

Giugno 17, 2023

Roma, 17 giu (Adnkronos) – Si sono incontrati in piazza Elly Schlein e Giuseppe Conte, circondati dai militanti, alla manifestazione contro il precariato organizzata dal M5s. “Ci tenevamo a venire per testimoniare la volontà di lavorare insieme contro la precarietà”, ha spiegato la segretaria dem al leader del M5s che a fatica si è fatto strada tra la folla per accoglierla nel corteo.

“Avete fatto bene a mobilitarvi, Giuseppe!”, ha aggiunto la Schlein. “E’ un segnale importante per chi pensa di essere maggioranza nel Paese”, ha invece sottolineato Conte, che poi sempre rivolto alla Schlein ha aggiunto: “Di percorso ne abbiamo da fare, ma questo è un buon messaggio. Grazie!”.

I due leader si sono salutati con Schlein che ha augurato a Conte “buona manifestazione”.