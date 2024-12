M5s: Lorefice, ‘vera vittoria è straordinaria partecipazione nostra comunità’

9 Dicembre 2024

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “La vera vittoria di questa seconda votazione è la straordinaria partecipazione della nostra comunità che ancora una volta ha agito con compattezza e coesione. Abbiamo dimostrato di nuovo che la democrazia dal basso non è un accattivante slogan, e neanche sterile propaganda, ma è l’anima del Movimento 5 Stelle che permane nonostante tutto e tutti. Una partecipazione attiva che non solo non è diminuita, ma addirittura è anche aumentata, mostrando così il vero spirito del Movimento: persone che con senso di appartenenza e responsabilità custodiscono con orgoglio costruttivo i propri valori e camminano al tempo stesso a passo deciso verso il futuro in direzione del quale stiamo già guardando, tutti uniti. Grazie a tutti i nostri elettori, sostenitori, attivisti, simpatizzanti e a chiunque abbia dato in qualche modo il proprio supporto per questo nuovo traguardo: siete voi la vera vittoria del Movimento”. Lo afferma in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, segretario di presidenza del Senato della Repubblica.