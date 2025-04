M5S: Magi, ‘piazza Conte pro Putin, non pro pace giusta in Ucraina’

5 Aprile 2025

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Il rischio della piazza del M5S è che sia una piazza pro-Russia e pro-Putin e per la resa dell’Ucraina anziché per una pace giusta. Noi crediamo invece che la resistenza ucraina sia la resistenza europea e che vada sostenuta”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi, parlando con i giornalisti al tavolo per promuovere il referendum cittadinanza in piazza Torre Argentina a Roma.

“Noi siamo per la difesa europea, il federalismo europeo e gli Stati Uniti d’Europa. Su questo vorremo ascoltare parole chiare da Conte e dalla piazza M5S”, ha aggiunto.