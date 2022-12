Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – L”Elevato’ Beppe Grillo -come lo stesso fondatore del M5S si è autodefinito- torna a far sentire la sua voce, con un messaggio criptico, in perfetto stile Grillo. “Oggi, alle ore 12 del giorno del solstizio d’inverno – scrive su Instagram – l’Elevato ha costituito la Chiesa dell’Altrove. L’atto costitutivo della Chiesa dell’Altrove è stato consegnato agli Altrovatar e sarà divulgato il primo giorno delle rivelazioni. Stay tuned!”.