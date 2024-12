M5s: Orlando, ‘Appendino si contraddice, il Conte II come è nato’?

14 Dicembre 2024

Roma, 14 dic (Adnkronos) – “Se avessimo seguito l’indicazione dell’Appendino il governo Conte II non sarebbe mai nato e siccome il governo Conte II è per loro la matrice del progressismo evidentemente c’è una discreta contraddizione rispetto a quello che afferma l’onorevole Appendino”. Lo ha detto Andrea Orlando, a margine dell’Assemblea del Pd, in replica alle parole dell’esponente del M5s.