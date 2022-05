M5S: Patuanelli, ‘alleanza con Pd per progetto Paese, stop scontro su differenze’

Maggio 28, 2022

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “La nostra alleanza” con il Pd “deve essere inserita in un progetto per il Paese, sulle cose che ci uniscono e sulla valorizzazione delle eventuali differenze, non in un continuo scontro sulle differenze. È qualcosa che non stiamo facendo ed è ora di iniziare”. Lo dice, in un’intervista a ‘La Stampa’, il ministro per le Politiche agricole e capo delegazione del Pd al Governo, Stefano Patuanelli.

“Le primarie -aggiunge- possono essere uno strumento utile, ma si deve partire da un progetto per la Sicilia, non dai nomi. Lo stesso discorso vale per il Lazio e per tutta l’Italia, perché non c’è ancora una piattaforma in cui ci si confronta sulle cose. Da tempo si segue il flusso della quotidianità, senza disegnare un progetto alternativo alla destra. Non possiamo stare assieme solo nella convinzione che non devono governare gli altri: dobbiamo dimostrare all’Italia che abbiamo una ricetta migliore per il Paese”.