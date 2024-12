M5s: Patuanelli, ‘altri ricorsi Grillo? Da lui ci si può aspettare tutto ma ora ha contro comunità’

9 Dicembre 2024

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Se mi aspetto altri ricorsi da parte di Grillo dopo il voto di ieri? Non lo so ma ce ne frega tanto quanto ci possono importare i compleanni. Da Grillo ci si può aspettare di tutto però, non so quel che vorrà fare, di certo lui si è messo contro la comunità 5S e non Giuseppe Conte”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli.