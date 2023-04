M5S: Patuanelli nuovo capogruppo al Senato

Aprile 18, 2023

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Il senatore Stefano Patuanelli è il nuovo capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato. È stato eletto oggi per acclamazione dai senatori del gruppo. “Un ringraziamento ai colleghi per la fiducia e un augurio di buon lavoro a tutti. Ricevo un importante testimone dalla Presidente Barbara Floridia che in questi mesi ha saputo guidare il gruppo con capacità ed equilibrio, il direttivo non sarà infatti cambiato dalla mia elezione. La nostra continuerà ad essere un’opposizione dura a questo Governo della crescita zero, che sta condannando l’Italia e i suoi cittadini a un ritorno al passato nel mantra dell’austerità, con ricette economiche e industriali che hanno ampiamente dimostrato di portarci alla recessione”, ha detto Patuanelli.