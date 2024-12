M5S: Picierno, ‘Conte inventa nuove categorie spirito, progressista non di sinistra…’

5 Dicembre 2024

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Giuseppe Conte: ‘Siamo progressisti, non di sinistra’. Come il Megadirettore Galattico Duca Conte Balabam in Fantozzi, il leader dei Cinque Stelle inventa una nuova categoria dello spirito: il progressista non di sinistra. Un medio progressista, insomma”. Lo scrive Pina Picierno del Pd sui social.