Giugno 18, 2023

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Delirio dei 5Stelle ieri sul palco di Roma: aver mandato a casa Conte per portare Mario Draghi a Chigi è stata un’operazione difficile e rischiosa ma ne andremo fieri per sempre. Poi vedo Elly Schlein rincorrere il corteo grillino e domando ai riformisti del Pd: ma davvero volete finire così la vostra esperienza politica?”. Lo scrive in un tweet il leader di Iv ed ex segretario dem, Matteo Renzi.