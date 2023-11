M5s: Renzi, ‘Grillo in Tv perchè soldi non bastavano più, ma autocritica su odio seminato?’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov (Adnkronos) – “Beppe Grillo. È tornato in TV perché i soldi garantiti dal Movimento Cinque Stelle non bastavano più. Ha detto anche cose giuste tipo che lui ha fallito e rovinato l’Italia (una sana autocritica, finalmente) e che quando parla Conte nessuno capisce”. Lo scrive Matteo Renzi su Twitter.

“Poi però Grillo ha detto una frase che mi sconvolge: ‘Se il mondo entra nella tua famiglia, te la sfascia la famiglia’. Io dico: ma con quale faccia Beppe Grillo può dire in TV una cosa del genere dopo essere stato il più grande distruttore di famiglie altrui? Perché Fazio non gli ha chiesto conto di questa contraddizione? Ma non c’è nessuno nel Movimento Cinque Stelle che avverta il bisogno di prendere le distanze dalla violenza verbale e social di questi anni? Ma vi rendete conto che vita di inferno avete fatto passare agli altri? Capite quanto odio avete seminato?”, aggiunge il leader di Iv.