M5S: Renzi, ‘non vado a manifestazione, posizione che non condivido’

4 Aprile 2025

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Non andrò alla manifestazione contro il riarmo perchè è una posizione che non condivido”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Finchè la barca va’ condotto da Piero Chiambretti su Rai3 “L’idea di dire che siamo tutti per la pace è giusta ma non si risolve con il peace and love. Se Schlein va? Non posso fare il portavoce di Schlein”.