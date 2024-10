M5s: siparietto tra Conte e una scolaresca, ‘lui è già il più grande’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Le bimbe di Conte, di pandemica memoria, sono tornate. E con loro, ovviamente, l’entusiasmo per il presidente del Movimento 5 stelle, che le ha accolte come un signore, non sottraendosi né alle fotografie, né ai selfie, né tantomeno alle chiacchiere.

Davanti al palazzo dei gruppi di Montecitorio, una parte di una classe quinta del liceo delle scienze sociali di Ariano Irpino, il Ruggero II, ha aspettato Giuseppe Conte tra schiamazzi e molta emozione. Una volta uscito, una ragazza su tutti ha chiesto di avere un ricordo del momento con l’ex presidente del Consiglio: “Professò, faccia la foto, per favore”, ha detto al docente, contento quanto gli alunni di aver visto Conte. E click, fatta. Anche dai tanti cronisti che poco più in là aspettavano le dichiarazioni del leader pentastellato sulla manovra e sul governo.

Dopo le bordate a Giorgia Meloni sulla ‘non tassa’ -a detta dell’opposizione- per le banche e la tirata d’orecchie per il trattamento che si sta riservando in commissione Antimafia a Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho, Conte si è concesso un altro saluto alla classe. “Cosa volete fare da grandi?”, ha chiesto. “L’ostetrica”, “l’ambasciatore”, “il poliziotto”, le risposte degli alunni. E poi un giornalista che si mette in mezzo: “Non glielo chiedete cosa vuole fare lui da grande?”, “Lui è già il più grande”, la risposta della bimba numero uno di Conte.