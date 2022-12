M5S: Spadafora, ‘Conte non convinto su Rdc, lo abbiamo preso da spiaggia e fatto premier’

Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Conte vicino al popolo? “Lui interpreta la parte di chi sta vicino agli ultimi. Ma è una cosa degli ultimi due anni, non c’è nulla di simile nella sua storia”. Lo dice, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Vincenzo Spadafora, ex ministro e deputato prima con M5S e poi con i diamaiani. Però Conte ha creato il reddito di cittadinanza. “Mica l’ha fatto Conte. Ricordo perfettamente conversazioni nelle quali lui non era mai troppo convinto, diceva che andava cambiato, modificato, che non bisognava dare semplicemente questo sussidio. Aveva sicuramente posizioni diverse rispetto ad ora”.

Il suo rapporto con l’ex premier non è quello di una volta. Per ricucirlo le farebbe un regalo di Natale? “Siamo andati a prenderlo su una spiaggia a Gaeta e lo abbiamo fatto premier, ce lo dovrebbe proprio far lui il regalo di Natale, lo aspettiamo da anni…” Però lo avete fatto premier due volte. “E abbiamo sbagliato due volte…”.

Chi doveva fare il premier prima dell’attuale leader M5S? “C’era una lista proposta da noi di tre persone: c’era un prefetto, una donna altra dirigente dello Stato e Giuseppe Conte”. La donna in questione era Letizia Moratti? “No, giuro di no. E’ come ho detto un’alta dirigente dello Stato – ha spiegato a Un Giorno da Pecora – che fa ancora questo lavoro. Così come anche il prefetto in questione è ancora in carica”.