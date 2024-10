M5s: Todde, ‘Grillo non conosce la Sardegna, no al partito padronale’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott (Adnkronos) – “Grillo ha fatto ciò che gli viene meglio: il comico. Ed è chiaro che non conosce la situazione della Sardegna”. Lo dice al Corriere della Sera Alessandra Todde.

“La mia non è una critica a lui ma al modello a cui vorrebbe riportarci. Dobbiamo guardare avanti per costruire un nuovo M5S in cui i cittadini sono al centro del progetto. Lasciamo ad altri il ricordo del partito padronale”, spiega la governatrice della Sardegna.