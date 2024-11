M5S: Toninelli, ‘appello a chi è incazzato nero, gettate smartphone e non votate’

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Faccio un appello a coloro che sono incazzati neri: non cancellatevi dal M5S perché la” vostra “presenza aumenta il montante da cui partire per fare il quorum. Ovviamente gettate il telefonino in quei giorni, non votate. Ai 90mila cancellati dall’oggi al domani dico di fare una richiesta via mail di reiscrizione, così da aumentare il montante”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’esponente del Movimento Cinquestelle Danilo Toninelli. “Io comunque non ho mai parlato di brogli – ha precisato Toninelli a Un Giorno da Pecora – ma semmai di convenienza”.

“Quello che ha fatto Beppe era scontato, chi si stupisce fa finta di stupirsi, Conte sapeva benissimo ma deve recitare anche il ruolo della vittima, ormai la politica è diventata uno show business” ha proseguito l’ex ministro. Sono stati espressi dei dubbi anche sulla modalità di porre i quesiti sul ruolo del garante. Lei cosa ne pensa? “I quesiti… praticamente c’era scritto: vuoi eliminare la testa al garante Grillo o vuoi tagliargli le gambe?”.